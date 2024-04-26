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لبنان

"بلومبيرغ": إسرائيل تستعدّ لـ"حرب شاملة" مع "الحزب"

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ إسرائيل تُكثّف من استعداداتها لـ"حرب شاملة" محتملة مع "حزب الله"، في ظلّ تصاعد المخاطر المترتبة على التطورات الجديدة في الصراع مع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
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ونقلت الوكالة عن الجيش الإسرائيلي، أنّ إسرائيل تقوم حاليا بوضع تدابير لمواجهة الأعمال العدائية "إذا لزم الأمر"، تشمل تدريبات عسكرية إضافية للقوات البرية والبحرية والجوية في شمال البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تم إطلاع القادة المحليين في المنطقة على العمليات، لتسريع الاستعداد لمواصلة القتال".

وأضاف أنه "يتم إنشاء منشآت تخزين إضافية لتمكين التعبئة السريعة والواسعة لقوات الجيش الإسرائيلي إلى خط المواجهة".

ويستعدّ أكبر مستشفى إسرائيلي تحت الأرض في إسرائيل والموجود في القدس لأسوأ الاحتمالات وسط التواصل التصعيد مع "حزب الله" في الجبهة الشمالية للبلاد، وفقا لتقرير ميداني نشرته "شبكة سكاي نيوز" البريطانية.
ونقلت بلومبيرغ عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ "حزب الله" من أقوى الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، ويُعتقد أنه يملك حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها ذو مدى طويل بما يكفي للوصول إلى أي مكان في إسرائيل تقريبا".

وإذا اندلعت "حرب شاملة"، فإن تقديرات إسرائيل تشير إلى أن "السيناريو الأساسي هو إطلاق ما يصل إلى 5000 صاروخ يوميا من لبنان، بالإضافة إلى عدة مئات أخرى من قبل وكلاء إيرانيين الآخرين في اليمن والعراق وسوريا"، وفق المسؤول الإسرائيلي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لمناقشة معلومات حساسة.
وقال المسؤول إنه "من المرجح أن يحاول حزب الله ضرب منشآت البنية التحتية، مثل محطات الطاقة وأنابيب المياه، وكذلك الموانئ البحرية والمطارات ومواقع الاتصالات".

ووفق الوكالة الأميركية، فإن إسرائيل "تستعد لحرب مع حزب الله منذ أكثر من 15 عاما، حيث أنشأت هيئة طوارئ وطنية للتنسيق بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والوكالات الأخرى، للاستعداد لأي هجوم مفاجئ".

كما لديها خطة معروفة باسم "البوصلة"، وهي وثيقة سرية تحدد قدرات حزب الله، والحد الأقصى من الضرر الذي يمكن أن تسببه الهجمات، إلى جانب مخزونات الطوارئ التي ستشتريها إسرائيل استعدادا للحرب، وعمليات الإجلاء المحتملة من المناطق المتضررة، حسب ما تقول "بلومبيرغ". (الحرة)

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