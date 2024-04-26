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لبنان

وزير الطاقة يُعلّق العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:00
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أصدر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض قراراً حمل الرقم 9 علّق خلاله العمل بآلية إعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية الخاصة على الاراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية تاريخ 1/9/2024،

ومما جاء في القرار: 
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إن وزير الطاقة والمياه،
بناءً على المرسوم رقم 7376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

وبإنتظار وضع المرسوم التطبيقي للمادة 35 من القانون 192/2020 (قانون المياه) الذي تعدّه الوزارة والمتعلق بتحديد شروط وأصول الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ أشغال مختلفة موضع التنفيذ،
يأتي هذا القرار ايضا إفساحاً في المجال لمعالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة في الادارة بسبب تدني عديد الكادر البشري والدوامَات المُعتمدة في الادارة، وتمهيداً للشروع بعملية رقمنة هذه الملفات وتتبع حركتها داخل الادارة، 

إزاء ما تقدّم:

يُعلّق العمل بآلية اعطاء تراخيص الآبار الإرتوازية الخاصة على كافةً انواعها لغاية 1/9/2024 ضمناً، وتتوقف شركة ليبان بوست عن استقبال طلبات التراخيص.

لبنان

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