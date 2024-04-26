بالصورة... قوى الأمن تُسطّر محاضر ضبط بحقّ هؤلاء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عناصر من مفرزة سير طرابلس يقومون بتسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب السيارات الذين ركنوا مركباتهم بشكل مخالف، على طول طريق بولفار طرابلس.

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