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لبنان

بالصورة... قوى الأمن تُسطّر محاضر ضبط بحقّ هؤلاء

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عناصر من مفرزة سير طرابلس يقومون بتسطير محاضر ضبط بحقّ أصحاب السيارات الذين ركنوا مركباتهم بشكل مخالف، على طول طريق بولفار طرابلس.
 
 
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طرابلس

محاضر ضبط

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