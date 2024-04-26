عاجل بشأن الإمتحانات الرسميّة... هذا ما سيحصل الأسبوع المقبل

عُقد إجتماع في وزارة التربية للبحث في مصير الإمتحانات الرسمية، إلا أن لا شيء نتج عنه.

وأفادت الـ"أم تي في" في هذا السياق، أنّه تمّ إرجاء البحث في الموضوع إلى الأسبوع المقبل، حيث سيعقد وزير التربية عباس الحلبي مؤتمراً صحافياً في هذا الخصوص.