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لبنان

عاجل بشأن الإمتحانات الرسميّة... هذا ما سيحصل الأسبوع المقبل

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:52
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عُقد إجتماع في وزارة التربية للبحث في مصير الإمتحانات الرسمية، إلا أن لا شيء نتج عنه.
 
وأفادت الـ"أم تي في" في هذا السياق، أنّه تمّ إرجاء البحث في الموضوع إلى الأسبوع المقبل، حيث سيعقد وزير التربية عباس الحلبي مؤتمراً صحافياً في هذا الخصوص.
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امتحانات

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