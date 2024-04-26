وزير الزراعة يحضر إلى جلسة مجلس الوزراء حاملاً سلّة فواكه "من كل لبنان" (صورة)

حضر وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى جلسة مجلس الوزراء، حاملاً معه سلّة من الفاكهة لتوزيعها على الوزراء.



وقال الحاج حسن قبل دخوله للسرايا: "هذه الفواكه لبنانية، من جنوب لبنان الصامد، ومن عكار ومن بعلبك الهرمل، ومن البقاع الغربي ومن كسروان، أي من كل لبنان، لنقول لمن يؤمن بهذا الوطن أنه جميل حتى بفاكهته، وحكماً سننتصر".

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