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لبنان
"الوضع في شمال إسرائيل أصبح شبيهاً بغزة": حزب الله يُحاول خلق مُعادلة جديدة
Lebanon 24
26-04-2024
|
14:00
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت عن الجبهة في شمالي فلسطين المحتلة، قائلةً إنّ الوضع هناك "تحوّل إلى حرب استنزاف مع أثمان باهظة جداً تتكبّدها إسرائيل".
وقال مراسل الشؤون العربية في "القناة الـ12" الإسرائيلية يارون شنايدر، إنّ "حزب الله يحاول أن يخلق نوعاً من كسر للتوازن طوال الوقت، أي معادلة تجعل إسرائيل تتراجع خطوة إلى الوراء في كل الهجمات، بما في ذلك الهجمات في العمق والاغتيالات".
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وأضاف شنايدر أنّ "الوضع في الشمال أشبه بالوضع في قطاع غزة، أي أشبه بعدم الحسم وعدم القدرة على الوصول إلى وقف للقتال"، مشيراً إلى أنّ حزب الله "حازم في الحفاظ على مستوى معين من الاشتعال".
ورأى أنّ هذا الوضع القائم "قد يشتعل بسهولة، ويصل إلى أكثر ممّا جرى أمس في مزارع شبعا"، لافتاً إلى أنّ "حزب الله يُحاول التأثير والتهديد عبر التصريحات والميدان، بتوسيع مدى النيران في حال جرى التصعيد في غزة".
وتعليقاً على الكمين المركب الذي نفذه حزب الله واستهدافه قافلة مؤلّلة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، قال مراسل "القناة الـ 12" في الشمال، غاي فارون، إنّ تلك المنطقة هي "الأكثر إشكالية في كل الحدث، فهي من دون سياج واضح وقريبة جداً من القرى اللبنانية".
وأضاف أنّ "الفحوى بالطبع هي نصف سنة من الحرب والنزوح، مع الكثير من النيران"، مشيراً إلى أنّ "المناطق في الشمال خالية من الناس، فيما الأعمال مغلقة". (الميادين)
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