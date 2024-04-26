الأمطار الغزيرة والطوفانية عائدة... الأب إيلي خنيصر: "من الحريق الى الغريق"

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بعد النشاط الذي اجراه منخفض السودان وقد سبّب هبوبَ تياراتٍ مدارية حارة من صحراء افريقيا نحو الشرق الاوسط، سيلعب المرتفع السيبيري دورا مُعاكساً بحيث سيسيطر على وسط وغرب روسيا بقيم ضغط مرتفعة تصل فوق موسكو نحو 1032hpa، الأمر الذي سيعزّز نشاط الرياح الشمالية الباردة نحو شبه الجزيرة العربية، في طبقات الجوّ العُليا، وسوف تشهد المملكة السعودية ضغوطاً جوية منخفضة ووصول تيارات جنوبية حارة ورطبة من بحر العرب والبحر الأحمر، ما يزيد من نسبة الرطوبة وتشكُّل منخفضات جويّة عنيفة ستبدأ من غرب المملكة، نحو شمال الأردن، لتطال لبنان وسوريا، وتتمدّد شرقاً نحو الكويت والعراق وقطر والبحرين والامارات. بعد أن شهد لبنان اوّل موجة لاهبة في الأسبوع الاخير من نيسان، وهو أمرٌ غير اعتيادي، اذ تخطت درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بتسعة درجات، تبدأ الموجة الحارة بالانحسار اعتباراً من مساء الجمعة. وتجدر الإشارة أنّ هذه الموجة غالباً ما تتأثر بها المنطقة في النصف الثاني من شهر أيار، لكنّ الآتي سيكون الأسوأ، فبعد الحريق سيأتي الغريق و8 دول عربية مهدّدة بالأمطار الطوفانية وحبّات البرد والصواعق والفيضانات، ماذا في التفاصيل؟بعد النشاط الذي اجراه منخفض السودان وقد سبّب هبوبَ تياراتٍ مدارية حارة من صحراء افريقيا نحو الشرق الاوسط، سيلعب المرتفع السيبيري دورا مُعاكساً بحيث سيسيطر على وسط وغرب روسيا بقيم ضغط مرتفعة تصل فوق موسكو نحو 1032hpa، الأمر الذي سيعزّز نشاط الرياح الشمالية الباردة نحو شبه الجزيرة العربية، في طبقات الجوّ العُليا، وسوف تشهد المملكة السعودية ضغوطاً جوية منخفضة ووصول تيارات جنوبية حارة ورطبة من بحر العرب والبحر الأحمر، ما يزيد من نسبة الرطوبة وتشكُّل منخفضات جويّة عنيفة ستبدأ من غرب المملكة، نحو شمال الأردن، لتطال لبنان وسوريا، وتتمدّد شرقاً نحو الكويت والعراق وقطر والبحرين والامارات.

بعد الأجواء الصيفيّة اللاهبة ستتراجع الحرارة على الساحل اللبناني إلى نحو 23 درجة منتصف الاسبوع المقبل ونحو 15 درجة على 1000 متر، وتكون الاجواء شتوية بامتياز: امطار متوسطة تكون طوفانية احياناً في بعض المناطق، تساقط كثيف لحبات البرد، خطر تشكل السيول في المناطق البقاعية الشرقية، عواصف رعدية وصواعق بنسبة 80%. من المنتظر ان تتأثر دمشق والمناطق الحدودية اللبنانية السورية بأمطار طوفانية قد ينتج عنها السيول وجريان الأودية، فللجبال الغربية والبقاعية، حصّة الأسد من المنخفض، لأنّ مصدره وسط البحر الأحمر.ستكون هذه المناطق كدرجة أولى من حيث الهطولات، وتأتي المناطق الساحلية من الشمال الى الجنوب ضمن الدرجة الثانية.



امطار متفرقة وعواصف رعدية قد تؤثر على وسط لبنان يوم السبت وبعد ظهر الاحد، على أن يشتد المنخفض يوم الاثنين وبخاصة من قبل ظهر الثلاثاء وحتى يوم الخميس، مع نسبة انفراجات تصل الى 60%.



تشتد فعالية المنخفضات الجوية فوق وسط المملكة السعودية التي ستشهد كميّات من الحجارة البردية بشكل عشوائي.



امطار طوفانية بين جدّة ومكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والرياض وصولاً الى الدمّام والبحرين وقطر والامارات منتصف الاسبوع القادم، حيث ستكون الامطار غزيرة، ستسبب الكثير من السيول وجريان الاودية والفيضانات.



اذن سيشهد لبنان امطارا محليّة يوم السبت، والأحد ظهراً



الحرارة على الساحل ليوم السبت : 26 نهاراً و 22 ليلاً



في البقاع: 25 نهاراً و 17 ليلا



على الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 15 ليلاً



على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 09 ليلاً



الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كم في الساعة،



الضغط الجوّي: 1010hpa



الرطوبة: 88%%



حالة البحر : قليل الموج



حرارة المياه 24 درجة.

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الاب ايلي خنيصر، تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة لأيام السبت والأحد 27 و28 نيسان 2024، وقد جاء فيه: