ميقاتي ترأس جلسة مجلس الوزراء: لا نزال نعمل بإيمان للدفع في اتجاه الإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "نحن كحكومة لا نزال نعمل بإيمان وعناد وبشق النفس بعيدا عن ترف السلطة والمزايدات السياسية للدفع في اتجاه الإسراع بإنتخاب رئيس الجمهورية".

وفي ملف النازحين السوريين، قال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة".وأضاف: "قمت بزيارة الى باريس واجتمعت بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبحثنا الوضع في الجنوب وملف النازحين السوريين وانتخابات الرئاسة ومساعدة الجيش وكانت اجواء الاجتماع ايجابية وهناك تفهم لما طرحناه وسيعقد قريبا مؤتمر لدعم الجيش بدعوة من ايطاليا وفرنسا". وأشار إلى أنّه "في موضوع الجنوب، كانت هناك ورقة فرنسية مطروحة للبحث وكان للبنان رد عليها وخلاصة الرد أننا لا نريد أن تكون هناك اي مسألة مطروحة خارج اطار تنفيذ القرار 1701 واستعداد لبنان لتنفيذه". وتابع: "يجري حاليا العمل على اعادة النظر بالورقة الفرنسية وستسلم للبنان قريبا لكي ننظر بها وباذن الله تكون الامور تسلك المنحى الايجابي لبسط الامن والامان وهذا ما نريده".

وكان الرئيس ميقاتي ترأس جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، الإتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

كلمةوقال الرئيس ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "رغم كل الاعتداءات التدميرية التي يقاسيها اهلنا في الجنوب منذ اكثر من مئتي يوم بسبب العدوان الاسرائيلي ، وارتفاع اعداد شهداء والضحايا، وحرق المحاصيل والمجازر البيئية ، لا تزال همجية القتل تتعاظم جرائمها وكأننا أضحينا ساحة مشرعة للإعتداء .