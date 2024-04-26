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لبنان

حشرة خنفساء الشمس في لبنان... هل تُؤذي الإنسان؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:52
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صدر عن وزراة الزراعة البيان التالي، المتعلق بوصول حشرة خنفساء الشمس إلى منطقة القموعة والبقاع الشمالي، وقد جاء فيه:
 
 
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