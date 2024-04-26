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لبنان

بوحبيب استقبل ويشلت وبحث مع ماغرو في تحضيرات زيارة سيجورنيه للبنان

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:15
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، سفيرة سويسرا ماريون ويشلت.

وقال بو حبيب: "يجب على الدول التي تدعم حل الدولتين أن تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة". وأضاف: "حان الوقت لأن تترجم مواقف الدول الداعمة لحل الدولتين إلى أفعال ملموسة، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة في هذا الخصوص ولصون الأمن والسلام الدوليين والإقليميين".
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وأكد أن "لبنان يرحب بالجهود السويسرية لبناء حوار ديبلوماسي في الشرق الأوسط، كبديل عن لغة الاحتلال والبندقية والمزيد من الحروب والدمار والتهجير".


كذلك التقى بوحبيب، السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وبحث معه في "التحضيرات لزيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى لبنان والعلاقات الثنائية".

كما وأجرى اتصالا هاتفيا بنظيره النمسوي ألكسندر شالنبرغ، تبادلا فيه الآراء في آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وزيارة بوحبيب المرتقبة للنمسا.
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