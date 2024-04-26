بعد إنقاذه شخصين... الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور

تواصل فرق الدفاع المدني بحثها، الذي انطلق منذ بعض الوقت، عن مفقود داخل البحر عند شاطىء صور الجنوبي، بعد أن تمكنت من إنقاذ شخصين في المكان ذاته، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.

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