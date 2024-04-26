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لبنان

بعد إنقاذه شخصين... الدفاع المدني يواصل بحثه عن مفقود داخل بحر صور

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:32
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تواصل فرق الدفاع المدني بحثها، الذي انطلق منذ بعض الوقت، عن مفقود داخل البحر عند شاطىء صور الجنوبي، بعد أن تمكنت من إنقاذ شخصين في المكان ذاته، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.
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26/04/2024 19:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24

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