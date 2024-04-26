كلاس: سنعيد ثقة الشباب بالدولة

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زار وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس يرافقه مستشاره الدكتور رجا لبكي، وبدعوة من "لابورا" و"المؤتمر المسيحي الدائم"، مقر إتحاد "اورا" في أنطلياس، حيث استقبله الأب طوني خضره.وخلال اللقاء، قدم خضره الى كلاس ملخصا عن أهداف "المؤتمر المسيحي الدائم" ونسخة من رؤية ورسالة "المدينة الشبابية المسيحية" الجاري العمل على "جعلها تبصر النور بهمة المؤمنين بالشبيبة ودورهم في إستمرارية الكنيسة والوطن".بدوره، رحب وزير الشباب والرياضة بمشروع "المدينة الشبابية"، وحث الحاضرين على "المضي قدما في العمل من أجل تحقيقه".وأكد "أهمية توعية الشبيبة من خلال الدورات والتدريبات للمؤتمر المسيحي الدائم ووزارة الشباب والرياضة"، داعيا "الشباب إلى مطالبة المسؤولين بإيلاء الإهتمام الكافي بأحلامهم، على أمل إيجاد مرجعية شبابية تعمل من أجل توحيد المواقف وتكون صلة الوصل بين الشباب والمسؤولين السياسيين والروحيين".وقال: "إننا نعول في ذلك على الجمعيات الشبابية التي يمكنها توجيه المسؤولية إلى القيمين السياسيين والروحيين".وتطرق كلاس إلى مسألة النزوح السوري التي "لا تطال منطقة معينة بل كيان لبنان"، لافتا الى أن "بعض الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية العاملة مع النازحين هي التي تعيق معالجة النزوح السوري".وعلى صعيد دخول جيل الشباب إلى الدولة، قال: "هذا الموضوع فيه إشكالية خطرة، وعلينا أن نشجعهم لدخول الوظيفة الرسمية أكان تعاقدا أو ملاكا والإنخراط في صفوف الجيش".وأشار ردا على سؤال، الى أن "الوزير قبل الطائف كان بمثابة ملك"، معتبرا أن "إلغاء التجنيد الإجباري كان الضربة الأولى للبنان وللتربية على الإنصهار في الوطنية".وأضاف: "سنعيد ثقة الشباب بالدولة، وما يهمنا هو تعزيز التضامن بين الناس، والكشافة هم المؤهلون للعب هذا الدور".