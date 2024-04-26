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لبنان

بالصور... إستهداف سيارة في البقاع الغربيّ

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة على طريق ميدون - السريرة في البقاع الغربيّ.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد شخصٌ في الغارة، بينما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد النيران المندلعة في السيارة المستهدفة.
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سيارة

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