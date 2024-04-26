بالصور... إستهداف سيارة في البقاع الغربيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف سيارة على طريق ميدون - السريرة في البقاع الغربيّ.



Advertisement وبحسب المعلومات، استشهد شخصٌ في الغارة، بينما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد النيران المندلعة في السيارة المستهدفة.