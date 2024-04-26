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لبنان

رواتب القطاع العام في موعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2024 | 10:48
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أكد وزير المال يوسف الخليل في حديث خاص لـ "لبنان 24"، أن "رواتب القطاع العام ستُدفع في موعدها من دون تأخير، وسيعمل الموظفون في الوزارة بكثافة لتأمينها بموعدها".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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