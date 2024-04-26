رواتب القطاع العام في موعدها

أكد وزير المال يوسف الخليل في حديث خاص لـ "لبنان 24"، أن "رواتب القطاع العام ستُدفع في موعدها من دون تأخير، وسيعمل الموظفون في الوزارة بكثافة لتأمينها بموعدها".