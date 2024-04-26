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لبنان

توتّر في مخيّم عين الحلوة وانتشار مسلحين... إليكم ما يجري هناك

Lebanon 24
26-04-2024 | 10:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الوضع الأمني متوتّر في مخيّم عين الحلوة في صيدا.
 
 
وأشارت إلى أنّ مسلّحين قتلوا الفلسطيني ع.س، بعدما أطلقوا النار عليه من رشّاش حربيّ، خلال وجوده عند مفرق سوق الخضار.
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وسُجل انتشار لعدد من المسلحين في أحياء المخيّم.
 
 
 
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