توتّر في مخيّم عين الحلوة وانتشار مسلحين... إليكم ما يجري هناك

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الوضع الأمني متوتّر في مخيّم عين الحلوة في صيدا.

وأشارت إلى أنّ مسلّحين قتلوا الفلسطيني ع.س، بعدما أطلقوا النار عليه من رشّاش حربيّ، خلال وجوده عند مفرق سوق الخضار.

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وسُجل انتشار لعدد من المسلحين في أحياء المخيّم.