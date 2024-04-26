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لبنان

توقيع إتفاقية تعاون بين الأمن العام ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:00
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أقيم حفل توقيع إتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن العام ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن إطار تعزيز الأمن والإستقرار في لبنان، في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وسفيرة الدولة الكندية ستيفاني ماكولم وممثلين عن السفارة البولندية والسويدية.

 هنأت السفيرة الكندية لمن "كان له الدور للوصول الى هذه الاتفاقية المهمة، والتي ستعمل على تطوير عمل الأمن العام وتساعد على خدمة المجتمع المدني، وخاصة في هذا الوقت الحرج والصعب، للحفاظ على المقاييس العالية التي تميز بها عمل مديرية الأمن العام كمؤسسة طليعة في لبنان"، آملة "إستمرار التعاون المنظم والمتبادل بين منظمة DCAF والأمن العام".

 بدوره، ألقى اللواء البيسري كلمة معربا فيها عن "أهمية المذكرة الموقعة والتي تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع اللبناني وتضمن حماية الحقوق والحريات من خلال مشروع برنامج "توفير الأمن المستجيب للنوع الإجتماعي ذكورا وإناثا في لبنان" من خلال تفعيل دور الأمن العام في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي يواجهها البلد للوصول الى بناء بيئة أمنية تعزز الشمولية وتضمن حماية الحقوق والحريات للجميع على السواء".

 كما أكد اللواء البيسري "أهمية تعزيز التعاون بين طرفي الإتفاقية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتكون هذه المذكرة مثلا يقتدى به، في تطبيق مبادىء النوع الإجتماعي والعدالة في قطاع الأمن، بما يعزز الشراكة وتبادل الخبرات لتظهر النتائج الإيجابية في المجتمع اللبناني".

( الوكالة الوطنية)
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