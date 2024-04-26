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لبنان

قبلان تابع تطورات إصدار قانون جديد للإيجارات مع وفد من لجنة المستأجرين

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:28
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زار وفد من لجنة المستأجرين في محافظة النبطية وعدد من الممثلين عن بقية المناطق اللبنانية من المهن الحرة والتجار والحرفيين والصناعيين، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان، وتم البحث في التطورات المرتقبة حول إصدار قانون جديد للإيجارات ينصف المالك والمستأجر على أساس حفظ الملكية التجارية وحق الخلو والديمومة وإعطاء المضاعفات المنصفة كبدل إيجار للمالك.
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وأعلن الوفد في بيان أنه "ابدى خلال اللقاء تقديره وشكره لدولة الرئيس نبيه بري لحرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولسعادة النائب قبلان لوضعه الأمور في نصابها حرصا على المصلحة الوطنية وعلى المؤسسات التجارية والصناعية ومكاتب المهن الحرة، لا بل على الحركة الاقتصادية في لبنان، ولا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد على المستويات كافة".

ولفت البيان الى أن "النائب قبلان أكد أهمية الدراسة المتأنية لقانون جديد للإيجارات للأماكن غير السكنية يفي الحقوق دون إجحاف بحق الجميع". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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