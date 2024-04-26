Advertisement

لبنان

بسبب النفايات.. سحابة سوداء غطّت أجواء بلدات في النبطية

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1192368-638497552879928090.png
Doc-P-1192368-638497552879928090.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غطت عصر اليوم، سحابة دخان سوداء كثيفة أجواء بلدات الكفور، تول، الدوير، الشرقية، حبوش، دير الزهراني ومدينة النبطية، ناتجة عن حرق كميات هائلة من النفايات والاطارات ومواد صناعية خطرة في مكب عشوائي للنفايات في منطقة تول عند الاطراف الشرقية لبلدة الدوير.
Advertisement

وأدى انتشار الروائح الكريهة في البلدات المذكورة، الى إصابات بضيق التنفس ومشاكل صحية لدى العديد من كبار السن والاطفال.

ويعمد مجهولون كل فترة، الى اضرام النيران في النفايات المتكدسة في المنطقة، في ظل امتناع البلديات التي يقع فيها المكب جغرافيا، عن وضع حد لهذه الكارثة البيئية والصحية التي تهدد المواطنين بأمراض سرطانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2024-04-26
15:12 | 2024-04-26
15:00 | 2024-04-26
14:50 | 2024-04-26
14:46 | 2024-04-26
14:40 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24