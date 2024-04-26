خبر محزن جداً.. هذا ما شهده شاطئ صور قبل قليل







وأكّد رئيس مركز صور علي صفي الدين في تصريح أنه تم انتشال جثة الغريق الثالث "محمد محمود مهدي"، وكان قد فارق الحياة.

Advertisement

وكانت قد ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها تمكنوا من إنقاذ مواطنين كانا يواجهان خطرا محتما بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابلة شاطئ صور.



وقالت ان العناصر تمكّنوا من انتشال غريق ثالث في حال حرجة ويواصلون العمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في محاولة لإنقاذه. افادت مندوبة "لبنان 24" بانقاذ مواطنين من الغرق مقابل شاطئ صور وانتشال الغريق الثالث الذي كان مفقوداً.وأكّد رئيس مركز صور علي صفي الدين في تصريح أنه تم انتشال جثة الغريق الثالث "محمد محمود مهدي"، وكان قد فارق الحياة.وكانت قد ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها تمكنوا من إنقاذ مواطنين كانا يواجهان خطرا محتما بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة التيار المائي اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابلة شاطئ صور.وقالت ان العناصر تمكّنوا من انتشال غريق ثالث في حال حرجة ويواصلون العمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في محاولة لإنقاذه.

الى ذلك، نعت حركة "أمل" عضو مجلس بلدية بلدة القصيبة الجنوبية محمد محمود مهدي (ابو علي) الذي قضى غرقا بعد ظهر اليوم، في بحر مدينة صور.



وأشار البيان الى أن الفقيد "كان مع اثنين مع اقاربه يمارسون هواية السباحة عندما فاجأهم تيار بحري، فتم انقاذ اثنين، وبعد اكثر من ساعة من عمليات البحث عنه من قبل فرق الدفاع المدني تمكنوا من سحب جثته من البحر" .



وذكر بأن "محمد محمود مهدي عضو بلدية القصيبة منذ 26 عاما، وصاحب كاليري للمفروشات".





ولفت البيان الى أن الدفن يحدد لاحقا.