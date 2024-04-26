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لبنان
"فتح" - منطقة صور عقدت مؤتمرها التَنظيميَ السّادس في بيروت: سنمضي على طريق الثوابت
Lebanon 24
26-04-2024
|
12:17
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عقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" - منطقة صور، مؤتمرها التَنظيميَ السّادس في سفارة دولة فلسطين في بيروت.
وتقدم الحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سرِ حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء قيادة السَاحة، وأمين سرِ حركة "فتح" - إقليم لبنان حسين فياض وأعضاء الإقليم، وممثلو الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، وعلماء الدين.
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والقى كلمة حركة "فتح" أمين سر الحركة، وفصائل منظمة التَحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، وجه فيها "التحية لشعبنا الصامد، ولأسرانا البواسل، وشهدائنا الأبرار كما وحيَا الحضور اللبناني الفلسطيني، وتمنى أن يخرج المؤتمر بأفضل النتائج".
وقال:"إنَنا نعيش في ظلِ الهجمة الصهيونية على غزة والضفة وعلى القدس وأحيائها، هذا الهجوم الذي يرتكبه جيش الاحتلال ومستوطنوه وشرطته من أجل تهجير شعبنا، يؤكد أنَنا نمضي على طريق الثوابت الوطنية المحقة لتحقيق أهدافنا المنشودة، هذه الثوابت التي ارستها القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الشهيد الرمز القائد ياسر عرفات وسيادة الرئيس محمود عباس الذي حافظ عليها"، وتطرق أبو العردات إلى المراحل النضالية الطويلة التي مر بها شعبنا، الذي مازال يناضل وصامد بوجه الاحتلال، واعتبر أبو العردات أنَ الحلم الفلسطيني لا يزال مستمرًا حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد على أن "حركة "فتح" تقف دائماً مع من يكون إلى جانب قضيتنا، وكان ولا يزال شعارنا الدائم تمتين الوحدة الوطنية". وأشاد ب"جهود الجاليات الفلسطينية حول العالم في إسناد نضال شعبنا وبخاصةٍ المظاهرات الطلابية في الولايات المتحدة الأميركية، التي تعرض خلالها مئات الطلاب للاعتقال".
واعتبر أن "مؤتمر اليوم هو باكورة لمؤتمرات ستعقد في الأيام المقبلة وصولاً إلى مؤتمر الاقليم، وشدد على أهمية هذه المؤتمرات لتقييم المراحل السابقة"، وتمنى "للبنان الشقيق الذي يقف مع فلسطين ويقدم الشهداء، أن ينعم بالسلام والأمن والأمان".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام
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