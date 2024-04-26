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لبنان

بعد سقوط قتيل وجريح في حادثة البرانية بالأمس.. إليكم ما حصل اليوم

Lebanon 24
26-04-2024 | 12:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسليم المدعو "ع.ح" نفسه الى مخابرات الجيش، اليوم، وذلك على خلفية مقتل المدعو "م.ت" إثر إشكال في محلة الحارة البرانية في طرابلس.


وكان قد وقع اشكال يوم امس في محلة الحارة البرانية، نتج عنه سقوط قتيل وجريح.
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