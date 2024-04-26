عملية جديدة للحزب جنوبًا.. هذا ما استهدفه

أعلن "حزب الله" في بيان عن "استهدافه عند السّاعة‏ 6:20 من عصر اليوم الجمعة موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابَهُ إصابة مباشرة".

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