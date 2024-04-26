حبشي: قضيتنا هي الدفاع عن لبنان السّيد الحر المستقل

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ضمن جولته الأميركيّة، التقى عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي الجالية اللبنانية في مدينة أتلانتا، في لقاء نظمه رئيس مركز "القوات" إيلي اندراوس.وقال حبشي خلال جولته: "إن قضيتنا، قضية القوات اللبنانية، كانت ولا تزال وستبقى إلى الأبد الدفاع عن لبنان السيد الحر المستقل".وأكد أن "ما من أحد سيدافع عن ديمومة الكيان اللبناني سوى أبنائه الأبطال"، متطرقا إلى "دور اللبنانيين في الانتشار، لا سيما لجهة مساعدة أهلهم في الوطن الأم، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها"، وقال: "هذا يدل على مدى تعلق جميع اللبنانيين بوطنهم الأم، وأنه مهما بعدت المسافات يبقى قلبهم وعينهم وأيديهم متجهة صوب موطنهم".وسأل: "كيف خضتم انتخابات نقابية شملت كل لبنان، في ظل حرب الجنوب ومنعتم عن اللبنانيين الإنتخابات البلديات؟".وتحدث "عما تعانيه المناطق اللبنانية كافة من جراء الأزمة الاقتصادية الحالية"، مشددا على "أهمية دعم الأعمال التنموية، لا سيما في قضاء بعلبك الهرمل".والتقى حبشي في لقاء، حشدا من فاعليات الجالية اللبنانية، وأبناء منطقة بعلبك الهرمل المقيمين في ميامي محطته الـ13، التي وصلها ضمن جولته، وقال: "يفاخرون بجبهة مساندة، فأي مساندة وغزة سقطت عن بكرة أبيها فوق رؤوس أبنائها؟ أي مساندة وهم لا يستطيعون لا الدفاع عن أنفسهم ولا حماية الجنوب؟ فماذا؟ ومن يساندون؟".واختتم حبشي جولته الاميركية في نيو جرسي محطته الـ14 الأخيرة، بلقاء نظمه مركز القوات اللبنانية في نيوجرسي داخل صالة كنيسة مار شربل في الولاية.(الوكالة الوطنية للإعلام)