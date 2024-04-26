بلدية شارون شكرت جنبلاط على دعم بدء تنفيذ مشروع تأهيل طريق صوفر

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شكرت بلدية شارون في بيان، "رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ومفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار زياد نصر على جهودهما الحثيثة مع الجهات المعنية، والتي تكللت بإنطلاق مشروع تنفيذ الأشغال على طريق شارون الرئيسية، ضمن مشروع تأهيل طريق صوفر – شارون- العزونية الممول من البنك الدولي، في إطار مشروع الطرقات والعمالة في قضاء عاليه قرض رقم 875، والتزام مجلس الإنماء والإعمار، وبإشراف الإستشاري دار الهندسة نزيه طالب وشركاه، وتنفيذ المتعهد مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات".واشارت الى ان "المشروع يتضمن تأهيل الطريق وتأمين الحماية والسلامة العامة اللازمة عبر تنفيذ حواجز حماية على جانبي الطريق ووضع إشارات سير، بالإضافة الى تنفيذ أقنية مياه حيث تدعو الحاجة، كما سيتم تعبيد الطريق بالزفت بشكل كامل وتزييح الطريق، ويتضمن المشروع ترميم الجدران والمنشآت المنهارة.ومن المتوقع ان تنتهي الأعمال في نهاية شهر آب من العام 2024". (الوكالة الوطنية للإعلام)