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لبنان

في الخيام... ما سبب الأصوات التي سمعت قبل قليل؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن أصوات الانفجارات التى تسمع ليست غارة إنما صواريخ اعتراضية بسماء منطقة الخيام.

وكانت قد افادت بانفجار صاروخ اعتراضي في اجواء حولا- شقرا.
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