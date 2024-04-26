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لبنان

هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن استشهاد الصحافي عصام عبدالله

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:11
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اطلع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي TNO المتعلق بالتحقيق باستشهاد الصحافي المصور عصام عبدالله.

وفي ما يلي ما تقرر:
 
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عصام عبدالله

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