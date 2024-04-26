هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن استشهاد الصحافي عصام عبدالله

اطلع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على تقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي TNO المتعلق بالتحقيق باستشهاد الصحافي المصور عصام عبدالله.



وفي ما يلي ما تقرر:

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