Advertisement

لبنان

مجلس الوزراء يُنهي سطوة مدير عام وزارة الزراعة على النبيذ

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1192436-638497634460619035.jpg
Doc-P-1192436-638497634460619035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرّر مجلس الوزراء إلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 8-2-2020 ورقم 6 تاريخ 29-9-2021 وجميع القرارات السابقة المتعلقة بالتفويض المُعطى لمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود لناحية حصر تمثيل قطاع النبيذ وسائر المنتجات الكحولية في المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية.
Advertisement
  
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:30 | 2024-04-26
15:12 | 2024-04-26
15:00 | 2024-04-26
14:50 | 2024-04-26
14:46 | 2024-04-26
14:40 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24