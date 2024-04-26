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لبنان

بشأن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.. هذا ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:24
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إطلع مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم، على قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخير.

في ما يلي ما تقرر:
 
 
 
 
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