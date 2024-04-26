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لبنان

في جلسة اليوم.. هذا ما تقرر بشأن إخضاع المختارين لأحكام "الضمان"

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:29
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إطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم الجمعة على مشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.


في ما يلي ما تقرر:
 
 
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