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لبنان

العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بالعثور على جثة شاب في احد المنتجعات في جونية وهو في العقد الثالث من العمر، من بلدة بسكنتا.


وحضرت القوى الأمنية وضربت طوقاً امنياً في المكان.
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جونية

جثة

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