العثور على جثة شاب في أحد المنتجعات في جونية!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بالعثور على جثة شاب في احد المنتجعات في جونية وهو في العقد الثالث من العمر، من بلدة بسكنتا.





وحضرت القوى الأمنية وضربت طوقاً امنياً في المكان.

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