بالكاتيوشا.. "الحزب" يردُّ على الاستهداف الإسرائيلي في البقاع الغربي

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة، قصف ‌‌الحزب مساء اليوم الجمعة موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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