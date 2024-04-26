Advertisement

لبنان

بالكاتيوشا.. "الحزب" يردُّ على الاستهداف الإسرائيلي في البقاع الغربي

Lebanon 24
26-04-2024 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1192448-638497653527089694.jpg
Doc-P-1192448-638497653527089694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "ردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الإغتيال الجبان على طريق ‏السريرة، قصف ‌‌الحزب مساء اليوم الجمعة موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنقرة: استهداف أردوغان ينم عن الحالة النفسية لحكومة إسرائيل
lebanon 24
26/04/2024 23:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مروحيات إسرائيلية فوق مزارع شبعا بعد استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي
lebanon 24
26/04/2024 23:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: استهداف السفينة الإسرائيلية "MSC DARWIN" في خليج عدن بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة
lebanon 24
26/04/2024 23:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"القسام" تعلن استهداف موقع تجسس إسرائيلي وسط غزة
lebanon 24
26/04/2024 23:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24

السريرة

استهداف

إسرائيل

البقاع الغربي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:56 | 2024-04-26
15:30 | 2024-04-26
15:12 | 2024-04-26
15:00 | 2024-04-26
14:50 | 2024-04-26
14:40 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24