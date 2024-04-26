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لبنان

الجيش يوقف 4 مطلوبين بين الجاهلية وطرابلس.. إليكم ما اقترفوه

Lebanon 24
26-04-2024 | 15:12
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أعلنت قيادة الجيش في بيان أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت المواطن (ع.ح.) في مدينة طرابلس لمشاركته بتاريخ 25/4/2024 في إشكالٍ في منطقة البرانية – طرابلس ما أدى إلى مقتل المواطن (م.ت.)".

أضاف:" كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الجاهلية – الشوف منزل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (د.ا.ذ.) و(ب.ق.) والسوري (د.س.)، وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية".
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وختم البيان:" سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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