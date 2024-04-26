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لبنان

"الجماعة الإسلامية" في لبنان تنعى اثنين من قادتها

Lebanon 24
26-04-2024 | 15:00
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نعت "الجماعة الإسلامية" في لبنان وجناحها العسكري "قوات الفجر"، مساء اليوم في بيان، الشهيد القائد مصعب سعيد خلف والشهيد القائد بلال محمد خلف اللذين ارتقيا بغارة اسرائيلية استهدفتهما في البقاع الغربي بعد ظهر اليوم.
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وكان جيش العدو الاسرائيلي أعلن، في بيان مساء اليوم، اغتيال القيادي مصعب خلف، المسؤول في الجماعة الاسلامية في لبنان.
 
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