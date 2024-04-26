مطر يستقبل لجنة المستأجرين في الشمال

شارك النّائب إيهاب مطر، في اجتماع مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، بحضور رئيس لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير، وحمدي درنيقة ممثّل النّائب فيصل كرامي.

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وبعد مناقشة ثغرات القانون الحالي، الذي جرى ردّه إلى المجلس النيابي، والحديث عن مطالب المستأجرين في الأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال، ألقى مطر كلمة تحدّث فيها عن موضوع المستأجرين القدامى والمالكين لكن بصيغة تشريعية، قائلًا: "إنّني كعضو في لجنة المال والموازنة، يُمكن التأكيد أنّه وقع سجال عقيم جدًا وتخبّط كبير حول موضوع المستأجرين القدامى ضمن اللجنة، لكن في نهاية المطاف، إنّ الاقتراح الذي وصلنا إليه، كنّا ندرك أنّه سيتسبّب بأزمات أساسًا، وكنّا متيقّنين بأنّ طرفًا ما سيشعر بالمظلومية، لكن بالتأكيد نحن ضدّ هذا المبدأ، لأنّنا مع مبدأ العدالة عبر محاولتنا الجاهدة ألا يكون هناك غالب ومغلوب، وأتوقّع أنّ الحكومة بشخص رئيسها نجيب ميقاتي مشكورة، كانت متيقّظة لهذا الموضوع، ولهذا السبب أخذت وقتها قليلًا، لكنّها لم تُوقعّ على الاقتراح".



وأضاف مطر:" نحن بالمطلق نؤكّد أنّ الحال الاجتماعية لأهلنا في طرابلس وحتّى في كلّ لبنان سيئة للغاية، وبعيدًا عن الشقّ القانوني الذي يُمكن أن يظهر فيه الأبيض والأسود، لكنّنا قطعًا نحتاج إلى الأخذ بالاعتبار الحال الاجتماعية والاقتصادية في المدينة وحسن سير الأمور لأهلنا ولأولادنا في طرابلس وكلّ لبنان".



ووعد مطر الحاضرين بممارسة دوره النيابيّ كاملًا للوصول إلى حلّ يُرضي القائمين على هذا الملف.(الوكالة الوطنية للإعلام)

