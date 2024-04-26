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لبنان

البعريني: ليس غريبًا عن عكار تقديم التضحيات والشهداء

Lebanon 24
26-04-2024 | 15:56
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 قال عضو "تكتّل الاعتدال الوطني"، النّائب وليد البعريني: "ليس غريبًا عن عكار ولا عن ببنين تحديدًا تقديم التضحيات والشهداء في سبيل قضايا الأمة والقضايا الوطنية. وفي هذا الإطار يأتي استشهاد مصعب خلف وبلال خلف في الصراع مع العدو الاسرائيليّ".
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وأردف: "تعازينا لعائلاتهم ولببنين وعكار وكل لبنان، فالعدو واحد، ولا يمكن إلا أن نكون كلنا داعمين للقضية المحقّة، كلّ بأسلوبه وامكاناته".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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