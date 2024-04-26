حزب الله ينعى شهيدين جديدين.. من هما؟

نعى حزب الله في بيان الشهيد فرج الله علي حمود "ساجد" مواليد عام 1971 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.







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كما نعى حزب الله الشهيد رافع فايز حسان "ناصر علي" مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.