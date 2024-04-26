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لبنان

حزب الله ينعى شهيدين جديدين.. من هما؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:44
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نعى حزب الله في بيان الشهيد فرج الله علي حمود "ساجد" مواليد عام 1971 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.


كما نعى حزب الله الشهيد رافع فايز حسان "ناصر علي" مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.
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