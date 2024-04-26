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لبنان

بسبب ثأر قديم.. أصيب بـ 4 طلقات نارية في صيدا

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:48
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أصيب الشاب عبد صالح شحادة باطلاق نار في محلة البوابة الفوقا في صيدا من قبل "رامي ج." بسبب ثأر قديم وقع قبل سنوات بعد خلاف على مولدات الكهرباء.


وقد نقل شحادة الى مستشفى لبيب وهو مصاب بـ 4 طلقات نارية ووضعه مستقر.
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صيدا

إطلاق نار

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