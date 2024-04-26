بسبب ثأر قديم.. أصيب بـ 4 طلقات نارية في صيدا

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أصيب الشاب عبد صالح شحادة باطلاق نار في محلة البوابة الفوقا في صيدا من قبل "رامي ج." بسبب ثأر قديم وقع قبل سنوات بعد خلاف على مولدات الكهرباء.وقد نقل شحادة الى مستشفى لبيب وهو مصاب بـ 4 طلقات نارية ووضعه مستقر.