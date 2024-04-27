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لبنان

قبل جسر النقاش.. حادث مروع يودي بحياة شخص

Lebanon 24
27-04-2024 | 00:39
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قتل شخص نتيجة تصادم بين سيارة وبيك آب قبل جسر النقاش باتجاه بيروت.
وأدى الحادث الى ازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير الجديدة.
 
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