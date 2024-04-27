القرار إتخذ والنقاش "في مهب الريح"

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راجع عدد من رؤساء البلديات والإتحادات البلدية نائبا شماليا كان قد قدم إقتراح قانون خلال جلسة التمديد للبلديات ويرمي الى وضع رسم مالي على النفايات للوحدات السكنية والتجارية من أجل مساعدة البلديات المتعثرة مالياً لكي تستطيع أن تستمر بالعمل ،إلا ان جوابه كان صريحا جداً حيث قال: "يا جماعة كل ما طرحه النائبان جبران باسيل علي حسن خليل من إضافات مالية وإدارية على الإقتراح هو السماح لرئيس البلدية بتوقيع قرار صرف مبلغ 100 مليون ليرة، والإجازة للمجلس البلدي صرف مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية .أما في الشق الإداري فطرح السماح للمجالس البلدية المنحلة بالعودة عن الإستقالة ، بالإضافة الى السماح للاعضاء المستقيلين بالعودة أيضاً عن الإستقالة للإستمرار في ولايتهم حتى إنتهاء التمديد في آخر أيار 2025".النائب إعتبر أن كل ما حصل من نقاش ومداولات في هذه النقاط داخل الجلسة كان لزوم المشهدية ومضيعة للوقت وللظهور أمام البلديات والرأي العام بمظهر الحرص على مصالحهم، ولكن القرار كان متخذا مسبقاً قبل الجلسة، بين الكتل الكبرى التي شاركت في التمديد، فتم إقرار إقتراح النائب جهاد الصمد من دون أي تعديل وذهبت كل النقاشات في مهب الريح".