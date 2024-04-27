Advertisement

لبنان

نائب يُحدث ضجة "بلا ضمير"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-04-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1192558-638498031834779241.jpg
Doc-P-1192558-638498031834779241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحدث تصريح النائب وضاح الصادق أمام مجلس النواب موجة غضب لدى زملائه، عندما حضر متضامناً مع أهالي شهداء مرفأ بيروت، حيث نعتَ النواب داخل الجلسة بأنهم مجوعة "بلا ضمير" وبلا إحساس إنساني أبداً، وتهمهم مصالحهم فقط .
Advertisement
هذا التصريح إستدعى في اليوم التالي عدة إتصالات بين النواب، ومن المرجح أن يطلبوا من رئاسة المجلس أن توجه إنذارا الى الصادق عما قاله وقد تتم مطالبته بإعتذار عما ورد من إساءة بحق زملائه".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:16 | 2024-04-27
03:14 | 2024-04-27
03:10 | 2024-04-27
03:00 | 2024-04-27
02:45 | 2024-04-27
02:41 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24