نائب يُحدث ضجة "بلا ضمير"

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أحدث تصريح النائب وضاح الصادق أمام مجلس النواب موجة غضب لدى زملائه، عندما حضر متضامناً مع أهالي شهداء مرفأ بيروت، حيث نعتَ النواب داخل الجلسة بأنهم مجوعة "بلا ضمير" وبلا إحساس إنساني أبداً، وتهمهم مصالحهم فقط .هذا التصريح إستدعى في اليوم التالي عدة إتصالات بين النواب، ومن المرجح أن يطلبوا من رئاسة المجلس أن توجه إنذارا الى الصادق عما قاله وقد تتم مطالبته بإعتذار عما ورد من إساءة بحق زملائه".