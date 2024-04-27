الاعتداءات متواصلة على الجنوب.. هكذا يبدو الوضع صباح اليوم

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يخيم التوتر الشديد على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد ليل عنيف من تبادل القصف المدفعي والصاروخي وغارات للطيران الحربي والتجسسي بين عناصر من حزب الله وقوات الجيش الاسرائيلي الذي وسع دائرة اعتداءاته خلال الساعات الماضية ضد المنطقة المحررة في حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والتي طاولت مزرعة حلتا كفرشوبا وكفرحمام وبلدة شبعا ما تسبب بتضرر العديد من المنازل في منطقة القاطع ووادي شبعا والحين الشمالي للبلدية.في المقابل، استهدف عناصر من حزب الله مركزين للجيش الاسرائيلي في السماقة رويسات العلم وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة وأصابوهما إصابات مباشرة.