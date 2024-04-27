ماذا سيُناقش المجتمعون اليوم في معراب؟

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يلتقي اليوم نواب المعارضة في معراب، بدعوة من حزب "القوّات اللبنانيّة"، لمناقشة مواضيع مهمّة، والخروج ببيان يُسلّط الضوء على أبرز المشاكل التي تُهدّد لبنان وأمنه، بحسب المجتمعين.وأعلن مصدر نيابيّ مُشارك في اللقاء، أنّ البنود التي سيتمّ التطرّق إليها اليوم، تتضمن المطالبة والتشديد على تطبيق القرار 1701، لإعادة الإستقرار إلى مناطق الجنوب، وتجنيب البلاد خطر توسّع الحرب.وأضاف المصدر النيابيّ أنّه سيتمّ الإشارة إلى موضوع السلاح غير الشرعيّ، والتصويب عليه أنّه أساس المشاكل، لأنّه يُهدّد أمن لبنان، عبر جرّه إلى حروب ليس له علاقة بها.كذلك، لفت المصدر إلى أنّ ملفيّ رئاسة الجمهوريّة والنزوح السوريّ، سيكونان من البنود الدسمة في النقاش أيضاً.