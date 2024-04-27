Advertisement

لبنان

ماذا سيُناقش المجتمعون اليوم في معراب؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-04-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1192563-638498039928811861.jpg
Doc-P-1192563-638498039928811861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي اليوم نواب المعارضة في معراب، بدعوة من حزب "القوّات اللبنانيّة"، لمناقشة مواضيع مهمّة، والخروج ببيان يُسلّط الضوء على أبرز المشاكل التي تُهدّد لبنان وأمنه، بحسب المجتمعين.

وأعلن مصدر نيابيّ مُشارك في اللقاء، أنّ البنود التي سيتمّ التطرّق إليها اليوم، تتضمن المطالبة والتشديد على تطبيق القرار 1701، لإعادة الإستقرار إلى مناطق الجنوب، وتجنيب البلاد خطر توسّع الحرب.
Advertisement

وأضاف المصدر النيابيّ أنّه سيتمّ الإشارة إلى موضوع السلاح غير الشرعيّ، والتصويب عليه أنّه أساس المشاكل، لأنّه يُهدّد أمن لبنان، عبر جرّه إلى حروب ليس له علاقة بها.

كذلك، لفت المصدر إلى أنّ ملفيّ رئاسة الجمهوريّة والنزوح السوريّ، سيكونان من البنود الدسمة في النقاش أيضاً.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-04-27
06:55 | 2024-04-27
06:52 | 2024-04-27
06:48 | 2024-04-27
06:36 | 2024-04-27
06:25 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24