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لبنان

صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

Lebanon 24
27-04-2024 | 03:14
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 08:30 من صباح اليوم تموضعات ‏‏مستحدثة لجنود الجيش الاسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏
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