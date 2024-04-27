صباح اليوم.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفت عند الساعة 08:30 من صباح اليوم تموضعات ‏‏مستحدثة لجنود الجيش الاسرائيلي غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

Advertisement