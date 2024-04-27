إجتماع عمل ضم سلام ودبوسي والزعني للبحث في القضايا الإقتصادية الوطنية

عقد إجتماع عمل ضم وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانين سليم الزعني.



بعد الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه انه "تم البحث في الأوضاع الإقتصادية العامة السائدة في البلاد والسبل الآيلة الى التعافي في وقت تحتاج فيه الحياة الإقتصادية والإجتماعية الى أقصى درجات التعاون والتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص . كما تمت مناقشة الأسس الإستراتيجية المتعلقة بإنماء لبنان من طرابلس الكبرى لا سيما أن القاعدة الأساسية للحركة الإنمائية تكمن في طرابلس الكبرى وأن التعافي الإقتصادي يحتاج الى إطلاق ورشة إنمائية واسعة ليس على نطاق طرابلس الكبرى وحسب، وإنما على المستوى الوطني الشامل".

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