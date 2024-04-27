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لبنان

بعد موجة الحر.. أمطار موحلة وانخفاض بالحرارة هكذا سيكون طقس الويك اند

Lebanon 24
27-04-2024 | 03:45
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بعد موجة الحر التي ضربت لبنان، يسيطر طقس متقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية تتركز خاصة على الجبال وفي الداخل، فيما تستمر الحرارة بالانخفاض وتكون الاجواء مغبرّة، مع تشكّلٍ للضباب على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
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اليوم السبت:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على الـ ١٠٠٠ متر
- الجوّ : وغائم ومغبر مع تشكل ضباب واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
-
الأحد:
غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاثنين: غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س. (lbci)

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