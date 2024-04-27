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لبنان

مشاركا في افتتاح فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين.. بيرم في بغداد

Lebanon 24
27-04-2024 | 04:09
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وصل وزير العمل مصطفى بيرم الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد ضم مستشارته بتول الخنساء ومستشاره فراس زعيتر، ملبيا دعوة منظمة العمل العربية وحكومة جمهورية العراق التي تستضيف المؤتمر بدورته الخمسين، والتي افتتحت اليوم بمشاركة الدول العربية الأعضاء في المنظمة.
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ورافق بيرم الى حفل الافتتاح سفير لبنان في العراق علي الحبحاب وممثلون عن فريقي أصحاب العمل والعمال، وسيكون لبيرم كلمة في المؤتمر.

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