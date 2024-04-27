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لبنان

ارسلان التقى البستاني

Lebanon 24
27-04-2024 | 04:12
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التقى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية النائب فريد البستاني على رأس وفد، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية.
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كما تطرّق المجتمعون إلى أوضاع منطقة الشوف وعاليه، ومراحل العمل في مستشفى دير القمر الحكومي، بالإضافة إلى عدد المشاريع التي يجب تنفيذها بتمويل من البنك الدولي بعد تجديد الإتفاقية بينه وبين الدولة اللبنانية.
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