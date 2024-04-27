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لبنان

بسبب الجنوب.. هؤلاء يحصلون على "تمويل إضافي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-04-2024 | 04:50
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لاحظت أوساطٌ ناشطة في قطاع الجمعيات تراجعاً في دور المنظمات غير الحكوميّة التي لم تعد تبرز بمواقف واضحة أو أنشطة ظاهرة وعلنية كما السابق.

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في المقابل، أشارت المصادر إلى أن هناك "موجة توظيفات" مستمرة مطلوبة من قبل تلك المنظمات، مشيرة إلى أنّ أزمة حرب الجنوب أعادت إحياء دور بعض تلك الجهات كي تستفيد من تمويلٍ واضح وإضافي، وأضافت: "لولا أزمة الجنوب لما كان بعض تلك المنظمات قد استعاد دوره، لأن الممولين باتوا يحتاجون إلى مشاريع واضحة وملموسة في حين أن التشديد على كل ما يعني لبنان بات كبيراً".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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