Advertisement

لبنان

خبر من جنوب لبنان.. مزارعون يتعرّضون لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي

Lebanon 24
27-04-2024 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1192638-638498164181636064.jpg
Doc-P-1192638-638498164181636064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار باتّجاه مزارعين في سهل بلدة الماري.
 
 
وقد أُصيبت مركبات المزارعين بالرصاص.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إشكال بين شاب وعمّه يتطوّر إلى إطلاق نار من رشاشات حربيّة
lebanon 24
27/04/2024 16:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توتّر في صيدا... إشكال وإطلاق نار وطعن شاب بسكين
lebanon 24
27/04/2024 16:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تعرّض مزارعين في سهل الماري - قضاء حاصبيا لإطلاق نار من قبل جيش العدوّ الإسرائيليّ
lebanon 24
27/04/2024 16:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توتّر وتبادل إطلاق نار كثيف... إليكم ما شهده مخيّم البداوي
lebanon 24
27/04/2024 16:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24

مزارعون

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:41 | 2024-04-27
09:33 | 2024-04-27
09:23 | 2024-04-27
09:20 | 2024-04-27
09:17 | 2024-04-27
08:48 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24