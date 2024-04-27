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لبنان

مطلوب شهر مسدساً بوجه عناصر قوى الأمن في الضاحيّة الجنوبيّة.. وهذا البيان يكشف تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
27-04-2024 | 05:42
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج مواد مخدّرة في الضّاحية الجنوبية، على متن دراجة آليّة لونها أسود.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّتَهما، وهما:

م. ق. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق في مجال المخدّرات.
بتاريخ 17-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في الضاحية الجنوبية، بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن دراجة آليّة نوع "سويت"، لون أسود، من دون لوحات، تم ضبطها، وتبيّن أنّها مسروقة. وفي خلال عملية التوقيف شهر أحدهما مسدّسًا حربيًا بوجه عناصر الدّوريّة، التي تمكّنت من فرض سيطرتها على الوضع، وضبط المسدس.

وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما:

8 طبات مدون عليها "VIP BUZZ" زنة الواحدة حوالي ٤،١ غ
طبتين مدون عليها SPECIAL BUZZ 1 GRAM زنة الواحدة حوالي ٤،٩ غ
۱۱ طبة مدون عليها NET ... زنة الواحدة حوالي ٤،٥ غ
8 طبات مدون عليها" Buzz, زنة الواحدة حوالي ٤،٥ غ
9 طبات مدون عليها "PURE" زنة الواحدة حوالي ٤،٣ غ
 ۲۳ طبة مدون عليها "BUZZ" زنة الواحدة حوالي ٤،٢ غ
9 طبات كوكايين زنة الواحدة حوالي ٤،٢ غ
١٥ طبة كوكايين زنة الواحدة حوالي ٤،١ غ
3 طبات كوكايين مدون عليها "ابو عباس BOOM زنة الواحدة حوالي 10 غ
مبلغ مالي وهاتف خليوي
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات، لصالح أحد التجار في منطقة الضّاحية الجنوبية، وتعاطيها. كما أفادا أنّهما استلما الدراجة والمسدّس من التاجر لاستخدامهما خلال عمليات التّرويج.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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